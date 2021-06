Vorträge zum Digitaltag : So gelingt der Online-Einkauf von Lebensmitteln

St Wendel Immer mehr Verbraucher bestellen ihre Lebensmittel regelmäßig im Internet und lassen sich diese nach Hause liefern.

Insbesondere für Senioren kann der Online-Einkauf attraktiv sein – entfallen so das lange Anstehen an der Kasse und das Tragen schwerer Einkaufstaschen. „Doch es gibt bei Liefergebühren, Warenangebot und Hygiene vieles zu beachten“, weiß ein Sprecher der Verbraucherzentrale. Anlässlich des Digitaltages am 18. Juni geben die Verbraucherzentralen in kostenlosen Online-Vorträgen praktische Tipps zum Online-Einkauf von Lebensmitteln.