FC St. Wendel empfängt den VfB Theley Ein ganz besonderes Duell

Vor der Saison wechselte Fundu Kamu von Fußball-Verbandsligist VfB Theley zu Aufsteiger FC Blau-Weiß St. Wendel und trat seine erste Stelle als Spielertrainer an. „Ich habe jetzt auf dem Platz mehr Verantwortung und will meine Erfahrung an die jungen Spieler weitergeben“, sagt der 38-jährige Mittelfeldspieler, der gemeinsam mit Matthias Stumpf die Mannschaft trainiert.