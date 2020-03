Absagen im Landkreis St. Wendel : Auf diese Veranstaltungen wirkt sich das Corona-Virus aus

St. Wendel Vorsichtsmaßnahme im Landkreis St. Wendel: Zahlreiche Termine sind aus Sorge um den Erreger abgesagt oder erst einmal verschoben worden.

Bisher gibt es im Landkreis St. Wendel keinen bestätigten Corona-Virus-Fall. Um das Risiko auch weiterhin so gering wie möglich zu halten, haben sich der Landkreis St. Wendel und die Kreis-angehörigen Kommunen Freisen, Marpingen, Namborn, Nohfelden, Nonnweiler, Oberthal, St. Wendel und Tholey entschieden, folgende Veranstaltungen, die in ihren Zuständigkeitsbereich fallen, zu verlegen oder abzusagen. Auch private Veranstalter haben bereits Veranstaltungen abgesagt. Es handele sich hierbei um eine rein präventive Maßnahme, betonte ein Sprecher des Landratsamtes am Freitagnachmittag. Betroffen sind folgende Veranstaltungen: