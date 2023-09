Aktionstag Demenz Experten klären über Alzheimer auf

In Vorträgen in St. Wendel-Hoof und in Oberthal geht es um demenzielle Erkrankungen und hilfreiche Strategien in konfliktreichen Situationen im Alltag. Am Aktions-Tag in St. Wendel bietet die Arbeitsgemeinschaft Öffentlichkeitsarbeit des DemenzNetzwerkes hilfreiche Informationen für pflegende Angehörige zu Pflege und Entlastungsangeboten. Weiter geht es mit einem preisgekrönten Film zum Thema Alzheimer. „The Father“ mit Anthony Hopkins wird kostenfrei in den Kinos in Nonnweiler und St. Wendel gezeigt.