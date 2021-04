Damit beim VdK St. Wendel der Strom fließt : Statt Eier gibt es Power-Banks

St Wendel Die VdK-Kreisvorsitzende war vor Ostern im St. Wendeler Land unterwegs und hat kleine Kraftpakete verteilt.

Gerlinde Koletzki-Rau, Kreisvorsitzende des Sozialverbandes VdK, war gemeinsam mit dem Kreisbeauftragten Berthold Klos unterwegs, um die VdK-Ortsverbände im Landkreis zu besuchen. Mit im Gepäck hatten sie ein kleines Osterpräsent in Form einer Power-Bank. „Damit wir gerade jetzt in den Zeiten der Pandemie unsere Ortsverbände nicht alleine lassen, war es uns wichtig, den Vorsitzenden der Ortsverbände stellvertretend für ihre Mitglieder für die unermüdliche Arbeit zu danken. Dass der VdK dabei auch mit der Zeit geht, das sieht man auch daran, dass der Osterhase den Ortsverbandsvorsitzenden eine Power-Bank ins Nest gelegt hat. Damit man gerade jetzt, in den Zeiten des erhöhten Hilfebedarfs und der Abhängigkeit von Kommunikationstechniken, zum Beispiel das Handy immer geladen ist und damit die Erreichbarkeit gewährleistet wird“, begründete die Kreisvorsitzende die Rundreise. „Hoffentlich sind bald wieder persönliche Gespräche möglich“, so Koletzki-Rau weiter.

„Leider können wir durch die Pandemie bedingt, die Arbeit in unserem – und ich denke auch in den anderen Ortsverbänden des VdK – nicht so leisten, wie wir es eigentlich möchten“, erklärte Armin Junker, Vorsitzender des Ortsverbands Kastel, bei der Präsentübergabe. „Dabei wird gerade die Nachfrage nach Gemeinschaft immer größer, und ich hoffe sehr, dass wir bis Ende des Jahres wieder damit anfangen können, unsere Arbeit durch persönliche Kontakte und Treffen wieder mit Leben zu füllen.“ In Kastel kann Armin Junker sogar einen erheblichen Zulauf an neuen Mitgliedern verzeichnen. Das bestätigte auch die Kreisvorsitzende für den gesamten Landesverband.