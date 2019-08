Blaulicht : Unbekannter schlägt Glasscheibe ein

Niederlinxweiler Die Glasscheibe einer Tür ist in der Nacht auf Samstag an einem Wohnhaus in der Hedestraße in Niederlinxweiler eingeschlagen worden. Das berichtet die Polizei. Die Tat steht offensichtlich im Zusammenhang mit dem dortigen Dorffest.

Laut Zeugenangaben soll es gegen 4.40 Uhr einen Knall gegeben haben. Es gibt Hinweise auf eine männliche Person im Alter von etwa 30 Jahren, die 1,75 Meter groß und von kräftiger Gestalt gewesen sein soll. Sie sei Vollbart-, Brillenträger. Die Person soll dunkel gekleidet gewesen sein und habe sich in diesem Bereich stark alkoholisiert bewegt, berichtet die Polizei weiter.