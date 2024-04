Starkregen und Sturmböen Unwetter im Saarland: Starkregen sorgt für überflutete Straßen (Fotos)

In den Kreisen St. Wendel und Saarlouis hat am Donnerstagmittag ein Unwetter gewütet. Binnen kürzester Zeit wurden vielerorts Bürgersteige und Fahrbahnen überschwemmt. In Niedaltdorf überflutete die Nied binnen kürzester Zeit die Uferbereiche. Auf dem Gau verwandelten sich Wiesen in Seen. Die Polizei sprach von insgesamt 23 witterungsbedingten Einsätzen im Saarland. Die Feuerwehr musste allein für den Kreis St. Wendel 17 Mal ausrücken.