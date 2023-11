Unwetter im Saarland Wegen starker Regenfälle – Feuerwehren rücken im Landkreis St. Wendel über 30 mal aus

Am gestrigen Abend gab es in Teilen des Saarlandes viel Regen und starken Wind. Im Landkreis St. Wendel waren die Regenfälle besonders heftig und andauernd. Wie die Feuerwehr St. Wendel mitteilt, kam es deshalb in den Abendstunden in den Gemeinden Tholey, Marpingen, Nonnweiler, Freisen und in St. Wendel zu über 30 Einsätzen der Feuerwehren.