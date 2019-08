Bilanz nach Unwetterfront im Landkreis St. Wendel : 250 Feuerwehrleute waren im Einsatz

St. Wendel Nachdem Starkregen und Sturmböen am Freitag über den Landkreis St. Wendel hinwegfegten, sind die Auswirkungen noch sichtbar. Die Feuerwehr rechnet auch mit Folgeeinsätzen. Der Kreisbrandinspekteur zieht Bilanz.

Aufräumen ist teilweise an diesem Samstag (10. August) im Landkreis St. Wendel angesagt, nachdem am Freitag gegen 18.30 Uhr eine Unwetterzelle über die Region hinweg gezogen ist. Bereits im Laufe des Tages hatten die Wetterdienste vor Gewittern mit Starkregen und Sturmböen im Saarland gewarnt. „Um 17.15 Uhr wurde dann eine Unwetterwarnung für den Landkreis St. Wendel ausgegeben“, berichtet Brandinspekteur Dirk Schäfer. Von Westen her erreichte die Gewitterfront gegen 18 Uhr die Region.