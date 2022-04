In acht Metern Tiefe : Eine Unterwasser-Kuh ist die neue Tauchattraktion am Bostalsee (mit Bildergalerie)

St. Wendel Seit Kurzem befindet sich am Bostalsee eine ganz besondere Attraktion. Allerdings ist die nicht für jeden zu bestaunen. Vor allem Taucher können sich jetzt auf eine Unterwasser-Kuh freuen. Was es damit auf sich hat.

„Die Kuh wurde am 31. März vom den Tauchern der DLRG und unserer Rettungswache acht Meter tief in den See gesetzt“, heißt es in einem aktuellen Facebook-Post der Touristik & Freizeit Sankt Wendeler Land.