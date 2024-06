Kolumne zum Super-Wahlsonntag am 9. Juni Weil Wählen nicht wurscht ist!

73,6 Prozent – so hoch war die Beteiligung an der Wahl zum St. Wendeler Kreistages im Jahr 2019. Hört sich im ersten Moment ganz gut an, oder? Immerhin haben fast drei Viertel der Wahlberechtigten ihre Stimme abgegeben. Gleichzeitig bedeutet das aber auch, dass ein Viertel auf den Gang zur Wahlurne verzichtet hat. In anderen Ländern wäre das undenkbar. Zum Beispiel in Ägypten, Chile, Peru, Fidschi und im Kanton Schaffhausen (Schweiz). Hier besteht nämlich eine Wahlpflicht, die je nach Land bei Missachtung eine Geldstrafe oder unter Umständen sogar eine Gefängnisstrafe nach sich ziehen kann. Gleiches gilt in Australien. Wobei dort auch noch mit einer ganz anderen Methode versucht wird, die Wahlbeteiligung zu steigern. Und zwar mit der Demokratiewurst. Vor vielen Wahllokalen stehen Grills. Wer seine Stimme abgegeben hat, kann sich anschließend mit Würstchen stärken.