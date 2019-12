Unsere Woche : Was soll das Wegschmeißen?

Ich stehe vor den Papier- und Glascontainern in meinem Heimatort. Und wundere mich. Nein, ich ärgere mich. Nicht zum ersten Mal. Richtig. Da haben doch tatsächlich Müllfrevler wieder ihren Hausrat entsorgt.

Dabei ist es doch eigentlich ganz einfach. In meinem Heimatort gibt es einen Wertstoffhof wie in vielen anderen Orten im Saarland. Dort kann man diese Dinge abgeben, vieles sogar kostenlos. Diese Höfe haben jeden Tag geöffnet. Mehrmals im Jahr fahre ich dort vorbei, sortiere den Abfall in die dafür vorgesehenen Container. Einfacher geht es nicht. Nicht zu vergessen, dass auch einiges in die graue Mülltonne passt. Eine so umfassende Müllentsorgung, wie wir sie haben, gibt es längst nicht in allen Ländern.