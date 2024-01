Kolumne Unsere Woche „Nie Wieder ist heute!“

Denn gegen die größte aller Katastrophen können wir nur gemeinsam etwas unternehmen: Rechtsextremismus, Fremdenfeindlichkeit und Antisemitismus lassen sich nur besiegen, wenn wir uns geschlossen dagegenstellen. An diesem Wochenende gedenken wir der Opfer des Holocaust, erinnern an die Gräueltaten der Nationalsozialisten. Und das ist aktuell wichtiger denn je! Oder um es mit den Worten des Rockmusikers Udo Lindenberg zu sagen: „Nie Wieder ist heute, das ist in unsere Seelen eintätowiert.“