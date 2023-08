Hochschule Fast eine Million Euro für Uni Birkenfeld

Die Hochschule Trier war im neuen Förderprogramm des Ministeriums für Wissenschaft und Gesundheit „HAW-direkt“ erfolgreich und kann somit die Zukunftsthemen Biotechnologie, Künstliche Intelligenz und Wasserstofftechnologien weiter vorantreiben. Minister Clemens Hoch übergab Mitte August am Umwelt-Campus Birkenfeld der Hochschule Trier Förderbescheide an drei Forschungsteams, die in diesen zukunftsrelevanten Bereichen arbeiten.