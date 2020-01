Achtung, Einbrecher! : Vandalen beschädigen Vereinsheim des FC Oberkirchen

Oberkirchen Nichts geklaut, aber Scheibe eingeschlagen.

Das Vereinsheim des FC Oberkirchen steht in der Haupersweilerstraße in Oberkirchen. Dort hat ein bislang unbekannte Täter in der Zeit zwischen Mittwochabend und Freitagmittag eine Fensterscheibe eingeschlagen. Wie die Polizei mitteilt, habe der Täter das Fenster durch das Loch öffnen können und sei in das Vereinsheim eingestiegen. Im Anschluss habe er den Ort des Geschehens aber verlassen, ohne etwas zu entwenden. Dennoch ist ein Schaden entstanden, und die Polizei in St. Wendel bittet mögliche Zeugen um Hinweise unter der Tel. (0 68 51) 89 80.