Polizeibericht Unbekannte stehlen mehrere Zigarettenautomaten

St Wendel · Seit lder vergangenen Woche sind in mehreren Orten im Landkreis St. Wendel Zigarettenautomaten entwendet worden, wie die Polizei mitteilt. In Oberthal, St. Wendel und Theley stahlen die bislang unbekannten Täter insgesamt vier Automaten, teilweise mit dem gesamten Fundament, und verursachten so einen Gesamtschaden im fünfstelligen Bereich.

23.11.2023 , 13:46 Uhr

Foto: dpa/Friso Gentsch