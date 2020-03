Geld gestohlen : Geld aus Chemie-Labor in Bliesen gestohlen

Bliesen In ein Chemie-Labor in Bliesen sind Unbekannte in der Nacht von Samstag auf Sonntag zwischen Mitternacht und 8 Uhr morgens eingebrochen. Der oder die Täter hebelten laut Bericht der Polizeiinspektion St. Wendel ein ebenerdiges Fenster im Erdgeschoss des Firmengebäudes auf.



Die Einbrecher betraten laut der Beamten alle Räume und öffneten und durchwühlten mehrere Schränke und Schubladen. Im Büro des Firmengebäudes wurde eine Geldkassette aus einem Rollcontainer entnommen und ein größerer Bargeldbetrag entwendet. Die Täter verließen das Firmengebäude dann durch eine Terrassentür im Hochparterre, heißt es in dem Bericht weiter.