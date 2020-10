Die Polizei sucht Zeugen : Unbekannte randalieren in Hoof

Hoof Vandalismus in Hoof: Wie die Polizei berichtet, haben unbekannte Täter am Freitag zwischen 20 und 22 Uhr ihr Unwesen in der Vorstadtstraße getrieben.

Sie hätten einen sogenannten „Streetbody“ – eine im öffentlichen Straßenverkehr hinweisende Signalfigur – beschädigt. Diese gehört dem Verein zur Förderung der Dorfentwicklung Hoof.