Umfrage zur WM-Vergabe Rote Karte für die „Politik des Hinterzimmers“

Die Fifa hat die Weltmeisterschaft 2030 an sechs Länder auf drei verschiedenen Kontinenten vergeben hat. Ist das überhaupt noch fanfreundlich? Umweltfreundlich? Und was soll das überhaupt? Wir haben uns im Landkreis St. Wendel umgehört und nachgefragt, was die Menschen von der Fifa-Entscheidung halten.