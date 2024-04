Diese Parteien und Kandidaten treten an Übersicht zur Wahl im St. Wendeler Land

Die Kommunalwahl rückt näher: Am 9. Juni sind die Wähler im St. Wendeler Land dazu aufgerufen, für die Parteien zu votieren, die sie gerne in Kreistag, Stadtrat, Gemeinderäten und Ortsräten sehen möchten. Außerdem gilt es an jenem Sonntag auch, seine Stimme für einen der Landratskandidaten abzugeben. Und in gleich vier Kommunen wird entschieden, wer künftig als Bürgermeister die Geschicke im jeweiligen Rathaus leiten wird. Die zuständigen Wahlausschüsse haben die eingereichten Wahlvorschläge geprüft. Ein Überblick: