„In den umliegenden Wäldern gab es ganz sicher Druiden“ „Im Land der wilden Gallier“: Überregionale Tageszeitung berichtet über Bostalsee im Saarland

„In den umliegenden Wäldern gab es ganz sicher Druiden“, so Jürgen Barth in dem FAZ-Bericht, Wanderführer aus Braunshausen. „Natürlich gab es keinen Miraculix mit Zaubertrank wie im Comic. Aber ein Druide war der Gebildete, der Doktor, Apotheker und der Rechtssprecher im Dorf.“ Barth begleitet auch Gäste des Hotels Seezeitlodge in Nohfelden, das kürzlich vom Portal „Wellness Heaven“ zu einem der 15 besten Wellnesshotels in Europa (Fotostrecke zum Träumen) gekürt wurde, zu seinen Lieblingsplätzen. Eine seiner Touren unter dem Motto „Seezeitloge auf Tour“: Auf den Spuren der Kelten.