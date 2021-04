Überblick : Weitere Testzentren im Kreis St. Wendel gestartet

Nesip Vural (rechts) bietet mit seinem Team im Hotel Zoe in Oberthal Schnelltests an. Bürgermeister Stephan Rausch (Mitte) war einer der Ersten, der das neue Testangebot am Montag ausprobiert hat. Foto: Evelyn Schneider

Kreis St Wendel 14 Anlaufstellen gibt es in der Region. Doch damit nicht genug. Die nächsten sind in Planung oder stehen kurz vor der Eröffnung.

Ob vom Land, den Kommunen oder Unternehmern betrieben – im Landkreis St. Wendel gibt es inzwischen einige Zentren, in denen sich die Bürger kostenlos auf das Coronavirus testen lassen können. Der Landkreis St. Wendel aktualisiert auf seiner Internetseite (www.landkreis-st-wendel.de) stetig die Liste der Testmöglichkeiten. Auf Basis dieser Daten ist die folgende Übersicht entstanden.

Gemeinde Oberthal: Ein grüner Pfeil am Eingang des Hotels Zoe, ehemals Landhotel Rauber, in Oberthals Mitte zeigt es an: Der Testwillige kann eintreten. Und das ganz spontan, ohne vorherige Terminbuchung. Am Montag hat das Testzentrum Zoe seinen Betrieb aufgenommen. Hotelinhaber Nesip Vural ist mit dem Start zufrieden. „Wir hatten schon 60 Tests“, zieht er nach vier Stunden eine erste Bilanz. Am kompletten ersten Tag sind es am Ende 112. Das eigentliche Restaurants dient aktuell zum Empfang und zur Anmeldung der Testwilligen. Im Festsaal wird getestet. „Aktuell zwei Personen gleichzeitig“, erläutert Nesip Vural. Vier seien möglich, wenn die Nachfrage entsprechend steigt. Wie Yural erklärt, wird in seinem Testzentrum ein vorderer Nasenabstrich vorgenommen. Bei der Wahl der Tests habe er sich am kommunalen Zentrum in Gronig orientiert. Bürgermeister Stephan Rausch (CDU) ist froh um die privat betriebene Ergänzung in seiner Gemeinde. Vor allem auch, weil die Öffnungszeiten arbeitnehmerfreundlich gestaltet worden seien. Das gibt dem Verwaltungschef die Möglichkeit, entsprechend im kommunalen Zentrum darauf zu reagieren. Eigentlich war es angedacht, die Testmöglichkeiten im Groniger Dorfgemeinschaftshaus unter der Woche um eine Stunde zu erweitern. „Jetzt halten wir aber an der Zeit bis 17 Uhr fest“, sagt Rausch. Außerdem bleibt das Zentrum der Gemeinde samstags geschlossen. Ein zweites Testzentrum plant Yural im St. Wendeler Stadtteil Bliesen in der Villa Zoe, ehemals Landpartie.

Hintergrund Testen im St. Wendeler Land: Shoppen, zum Friseur oder zum Training ins Fitnessstudio gehen, für all das braucht es einen negativen Corona-Test. Im Landkreis St. Wendel können sich die Bürger unter anderem in den kommunalen Testzentren in sieben Gemeinden kostenlos auf das Virus hin untersuchen lassen. Am Montag wurden in diesen Zentren insgesamt 1708 Schnelltests gezählt. Die meisten Tests, nämlich 432, gab es in der Gemeinde Marpingen, 265 in der Gemeinde Tholey.

Kommunales Testzentrum im Dorfgemeinschaftshaus Gronig: Öffnungszeiten: Montag bis Freitag, je von 8 bis 11 Uhr und 14 bis 17 Uhr.

Schnelltestzentrum Zoe in Oberthal, Bahnhofstraße 20, Öffnungszeiten: Montag bis Donnerstag, je von 9 bis 13.30 Uhr und von 14.30 bis 19 Uhr. Freitag und Samstag, je von 9 bis 13.30 Uhr und von 14.30 bis 20 Uhr. An Sonn- und Feiertagen, je von 9 bis 16 Uhr.

Gemeinde Freisen: Kommunales Testzentrum in der Festhalle in Oberkirchen: Öffnungszeiten: Montag bis Freitag, je von 8 bis 11 Uhr und 14 bis 18 Uhr, samstags von 8 bis 18 Uhr. Geplant ist auch ein Zentrum am Lidl-Markt in Freisen.

Gemeinde Marpingen: Kommunales Testzentrum in der Turnhalle der Grundschule Marpingen. Öffnungszeiten: Montag bis Freitag, je von 8 bis 11 Uhr und 14 bis 18 Uhr, samstags von 9 bis 12 Uhr. Die gleichen Öffnungszeiten gelten in der zweiten Teststation der Gemeinde, im Alsweiler Pfarrheim, die seit Montag in Betrieb ist.



Gemeinde Nohfelden: Kommunales Testzentrum in der Köhlerhalle Walhausen: Öffnungszeiten: Montag bis Freitag, je von 8 bis 11 Uhr und 14 bis 18 Uhr, samstags von 9 bis 12 Uhr

Schnelltestzentrum am Bostalsee, Bosener Seite, nahe der Seeverwaltung. Öffnungszeiten: Montag bis Freitag, je von 12 bis 18 Uhr, samstags 10 bis 13 Uhr; Terminbuchung: www.testzentrum-saar.de. Unterstützung bei der Terminvereinbarung gibt es im Bürgeramt der Gemeinde, Tel. (0 68 52) 88 51 12 und Tel. (0 68 52) 88 51 14

Gemeinde Namborn: Kommunales Testzentrum in der Liebenburghalle Eisweiler. Geöffnet: Montag bis Freitag, je von 8 bis 11 Uhr und 14 bis 18 Uhr, samstags von 9 bis 12 Uhr.

Am Montag gestartet: Schnelltestzentrum am Einkaufszentrum Allerburg in Namborn: Öffnungszeiten: Montag bis Freitag, je von 10 bis 18 Uhr, samstags von 9 bis 12 Uhr.

Gemeinde Nonnweiler: Kommunales Testzentrum im Bürgerhaus Braunshausen. Geöffnet: Montag bis Freitag, 8 bis 11 Uhr und 14 bis 18 Uhr, samstags von 9 bis 12 Uhr.

Gemeinde Tholey: Kommunales Zentrum: Die Teststation wandert tageweise durch das Gemeindegebiet. Geöffnet ist: Montag bis Freitag, je von 8 bis 11 Uhr und 14 bis 18 Uhr, samstags von 9 bis 12 Uhr. Getestet wird: Montag im Dorfgemeinschaftshaus Bergweiler, Dienstag im Haus am Mühlenpfad Neipel, Mittwoch im DRK-Heim Theley, Donnerstag im Vereinsraum (ehemaliges Schwesternhaus) Hasborn-Dautweiler, Freitag im Freizeithaus Tholey sowie Samstag im Vereinsraum im ehemaligen Schwesternhaus in Hasborn-Dautweiler.

Schnelltestzentrum am DM-Markt in Tholey. Terminbuchung unter www.dm.de/corona-schnelltest-zentren. Die Gemeinde Tholey hilft älteren Bürgern (ab 70 Jahren), einen Testtermin bei der Drogerie zu vereinbaren. Kontakt: Nora Rauber, Tel. (0 68 53) 5 08 40 (Montag bis Freitag, je 7 bis 13 Uhr) oder Timo Groß, Tel. (0 68 53) 5 08 66 (zu den Öffnungszeiten des Rathauses).

Geplant ist zudem ein Schnelltestzentrum in der ehemaligen Bäckerei Backes in Theley.

Kreisstadt St. Wendel: Landes-Testzentrum Bosenbach, Missionshausstraße 11: Montag bis Sonntag, jeweils 9 bis 20 Uhr. Wer sich testen lassen möchte, muss zuvor im Internet einen Termin reservieren:

https://test-saarland.de/wnd.

Schnelltestzentrum in der Parkstraße 9 in St. Wendel, Öffnungszeiten: dienstags 9 bis 16 Uhr, mittwochs 15 bis 19 Uhr, donnerstags 11 bis 18 Uhr, freitags 15 bis 19 Uhr, samstags 9 bis 16 Uhr.