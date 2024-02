Vertreterversammlung der CDU im Kreis St. Wendel kürt Landratskandidat Recktenwald steuert seine dritte Amtszeit an

Als sich Udo Recktenwald (CDU) am Freitagabend an das Rednerpult auf der Bühne in der Winterbacher Mehrzweckhalle stellte, blickte er zunächst genau ein Jahr zurück. Damals habe er in einem Bett in der Uniklinik in Homburg gelegen. „Da dachte ich an vieles, aber nicht daran, mein Amt länger ausführen zu können.“ Doch er konnte. Und jetzt möchte der 61-Jährige nach überstandener Krebserkrankung in eine dritte Amtszeit als Landrat starten.