Zaubergala in St. Wendel : Txema zum Sieger des Wettbewerbs gekürt (mit Bildergalerie)

Foto: B&K/Bonenberger / B&K 18 Bilder So war’s bei der Zaubergala in St. Wendel

Ein Höhepunkt im dreitägigen magischen Programm in St. Wendel war die Zaubergala am Samstagabend. Damit ist das Festival aber noch nicht zu Ende. Auch am Sonntag wird nonstop gezaubert in der City.

Man könnte sagen: der alte ist auch der neue Sieger. Denn Zauberer Txema aus Barcelona hat seinen Titel verteidigt. Nach 2019 kürte die Jury ihn auch 2022 in St. Wendel zum besten Straßenzauberer im Wettbewerb. „Damit habe ich nicht gerechnet. Das war eine echte Überraschung“, sagt Txema am Sonntag glücklich.