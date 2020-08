Virtuelles Zeltlager : „Mit Abstand haben wir den meisten Spaß“

Braunshausen Die Ferienfreizeit Braunshausen2 ist nicht ganz ausgefallen. Teamer und Betreuer aus Turnvereinen haben sie ins Internet verlegt. Da ist das virtuelle Zeltlager weiter zu erleben.

Für Hunderte Kinder und Erwachsen sind sie in jedem Sommer ein Höhepunkt der großen Ferien: die Kinderzeltlager der saarländischen Turnerjugend in Britten und Braunshausen. Allein am Zeltlager Braunshausen2 nehmen in jedem Jahr etwa 300 Kinder und Erwachsene teil. Eigentlich. Denn 2020 mussten wegen Corona die Ferienfreizeiten vor Ort ausfallen.

Er habe dann bei Teamern, die mit ihm das Lager organisieren, und Betreuen aus den Turnvereinen nachgefragt, was man denn tun könne. Die Idee: „Wir machen ein Programm, das wir aufzeichnen und den Kindern live nach Hause bringen.“ Thomas Breidt weiter: „Und wir motivieren Vereine, selbst etwas zu diesem Programm beizutragen.“ So entstand des „Zeltlager der besonderen Art“, eine virtuelle Ferienfreizeit. Natürlich unter Einhaltung der Coronaregeln. Aufzurufen ist das virtuelle Zeltlager auf der Seite www.Braunshausen2.de.

Für eine ganze Woche finden die Interessierten hier online für jeden Tag ein tolles Lagerprogramm, an dem zahlreiche Teamer und Betreuer mitgearbeitet haben. Federführend dabei waren neben Thomas Breidt Björn Offermann, Nina Mayer und Uwe Wagner sowie Jannis Scherer. Einige der Teamer und Betreuer trafen sich drei Tage lang in Losheim, um die Ideen umzusetzen, viele aber haben von zuhause aus mitgemacht.

In Corona-freien Zeiten wäre das Zeltlager nun vorbei. In diesen Zeiten aber ist es weiter zu erleben, die Internetseite kann nach wie vor aufgerufen werden. Und wer will, kann dort so manche Anregung für die Arbeit in seinem Verein finden. Oder vielleicht nur Spaß haben. Das trifft auch das Motto des etwas anderen Zeltlagers: „Mit Abstand haben wir den meisten Spaß.“