Dreiste Masche in St. Wendel : Trickbetrüger erwartet nun mehrere Strafanzeigen

Foto: dpa/Silas Stein

St Wendel In St. Wendel hat sich ein 18-Jähriger als taubstummer Spendensammler ausgegeben und so Bargeld ergaunert. Doch die Tat flog auf, den Mann erwarten jetzt mehrere Strafanzeigen. Wie ein Sprecher der Polizei-Inspektion St. Wendel berichtet, war der junge Mann am Mittwochvormittag auf den Parkplatz eines großen Einkaufmarktes in St. Wendel mit seinen Betrügereien auf Beutezug.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Eine Passantin wollte einen Betrag für die gute Sache spenden, wollte aber auf ihren höherwertigen Schein einen gewissen Betrag zurück. Der Betrüger versuchte mit dem Geld zu fliehen, wurde allerdings von anderen Passanten bis zum Eintreffen der Polizei vor Ort festgehalten.