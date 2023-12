Trauer in Tholey Der langjährige Ortsvorsteher Friedbert Becker ist tot

Friedbert Becker ist am Montag, 11. Dezember, im Alter von 75 Jahren verstorben. Als ehemaliger Schulleiter der Gemeinschaftsschule Theley und Kommunalpolitiker prägte er über Jahrzehnte die Geschicke der Gemeinde im Landkreis St. Wendel und engagierte sich zeitlebens in den Bereichen Politik und Bildung. Dafür erhielt er im März 2023 eine der höchsten Auszeichnungen der Bundesrepublik - das Verdienstkreuz am Bande. Bis zuletzt war er als Kommunalpolitiker aktiv.