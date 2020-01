St. Wendel : Transporter-Feuer löst Schäden aus

St. Wendel Ein Fahrzeugbrand hat in St. Wendel zwei Wagen zerstört, zwei weitere beschädigt sowie ein Haus und eine Telefonleitung in Mitleidenschaft gezogen. Wie die Polizei mitteilte, bemerkte ein 64-jähriger Fahrer eines Transporters am Donnerstag, dass die Lenkung plötzlich schwergängig war, und hielt an.

