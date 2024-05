Busse verbinden ab 18. Mai die Attraktionen in der Region Das St. Wendeler Land hat nun eine Touristiklinie

Die Touristiklinie besteht aus insgesamt vier Linien (T 1 bis T 4), die am Bostalsee starten und sternförmig die touristischen Attraktionen im St. Wendeler Land anfahren: T 1: St. Wendel – Marpingen – Tholey – Theley – Bostalsee; T 2: St. Wendel – Oberthal – Wareswald – Theley – Bostalsee, T 3: St. Wendel – Furschweiler – Freisen – Nohfelden – Bostalsee; T 4: Bostalsee – Otzenhausen – Nonnweiler – Braunshausen. „Die vier Busse sind entsprechend beklebt und somit direkt als touristische Buslinie erkennbar“, so der Sprecher. Die Taktung der Busse sei aufeinander abgestimmt, jede Linie fährt alle zwei Stunden in der Zeit von 9 bis 18 Uhr. Geplant ist sie zunächst für drei Jahre. 2025 und 2026 nimmt sie ihren Dienst an Ostern auf. Ende ist dann jeweils nach den saarländischen Herbstferien.