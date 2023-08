Spieler kommen aus der ganzen Welt In der Bliestalhalle in Oberthal kickern ab Donnerstag die weltbesten Tischfußballer

Des einen Leid, des anderen Freud: Weil die alte St. Wendeler Sporthalle wegen eines defekten Daches bereits seit Monaten gesperrt und eine neue noch lange nicht in Sicht ist, mussten sich die Organisatoren der Tischfußball-World-Series by Leonhart und des Nationen-Cups eine neue Heimstätte suchen. Und so wird nun Oberthal das nach Angaben des Deutschen Tischfußballbundes (DTFB) größte Turnier Deutschlands beherbergen, statt der Kreisstadt. Von Donnerstag bis Sonntag, 24. bis 27. August, werden sich in der dortigen Mehrzweckhalle mehr als 700 Spieler aus rund 30 Nationen miteinander messen.