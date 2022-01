Tischfußball : Zum Jahresabschluss an die Spitze der Weltrangliste

St Wendel St. Wendeler Tischfußballer trumpften bei Weltranglisten-Turnier im französischen Issy les Moulineaux groß auf.

Bei einem Weltranglisten-Turnier an Tischen der Marke Bonzini zeigten sich die Tischfußballspieler des TFC St. Wendel in guter Form. So könne es auch bei der Weltmeisterschaft in Nantes (28. Juni bis 4. Juli) was werden, glaubt Giuseppe Messina, der Leiter der Leistungssportgruppe beim TFC St. Wendel und Trainer der deutschen Herren-Nationalmannschaft.