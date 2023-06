Tipps fürs St. Wendeler Land Stadtfest, sagenhafte Tour und Spiele ohne Grenzen

Radeln für den guten Zweck – das steht am Freitag, 16. Juni, am Bostalsee auf dem Programm. Laut St. Wendeler Land Touristik ist es bereits die dritte „Lange Nacht am See“, die von der Grünen Hölle Freisen ausgerichtet wird. Geradelt wird von Freitagabend, 20 Uhr, bis Samstagmorgen, 8 Uhr. Die Spendentour am See wird am Musikpavillon gestartet. Wobei der Verein auf seiner Homepage darauf hinweist, dass auch an anderen Orten gefahren werden darf. Die Teilnehmer melden ihre absolvierten Kilometer an die Grüne Hölle. Wohin die Spendengelder gehen, sei noch nicht final entschieden.