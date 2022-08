Veranstaltungstipps : Trödel, Bio und St. Wendeler LebensArt

Alte Traktoren, Zugmaschinen und Landmaschinen sind am Wochenende auf dem Gelände der Natur-und Freizeitanlage Reihersrech (Buchfestplatz) in Dörrenbach zu bestaunen. Vielleicht auch ein Lanz Bulldog aus dem Jahr 1939 wie auf dem Foto. Foto: picture-alliance/ dpa/Harry Melchert

St. Wendel Der Sommer geht in den Endspurt. Doch der Veranstaltungsreigen im St. Wendeler Land legt keine Pause ein. Wir haben ein paar Tipps für das kommende Wochenende zusammengestellt, wovon einer sogar über die Landesgrenze führt.

Trödel- und Antikmarkt am Bostalsee

Die Festwiese am Bostalsee verwandelt sich am Wochenende wieder in einen großen Antik- und Trödelmarkt. Mehr als 100 Teilnehmer haben sich laut Veranstalter bereits im Vorfeld angemeldet. Erwartet werden aber noch weitere Marktbeschicker, die am Samstag und/oder Sonntag ihre Waren feilbieten werden. Der Markt am Bostalsee gilt auch über die Landesgrenze hinaus als Anziehungspunkt und Fundgrube für alle Stöber- und Second-Hand-Freunde. „Angeboten wird Seltenes, Kurioses und Nutz- beziehungsweise Sammelbares“, heißt es vom Veranstalter. Weitere Infos, sowohl für Standbetreiber als auch für Marktbesucher, gibt es unter der Tel. (0 68 53) 4 09 88 oder (01 51) 17 27 43 35.

Das ist St. Wendeler LebensArt

Stilvoll und formvollendet, kreativ und ungewöhnlich präsentieren am Samstag etwa 100 ausgewählte Künstler und Kunsthandwerker aus ganz Europa auf dem St. Wendeler LebensArt-Markt ausgefallene Objekte, handgefertigte Unikate und Kleinserien. Die reizvolle St. Wendeler Altstadt mit ihren hübschen Straßencafés, den gepflegten Restaurants und einladenden Geschäften bietet ideale Voraussetzungen für dieses einzigartige Markterlebnis. Dabei wird das ganze Spektrum kunsthandwerklichen Schaffens durch eine breite Palette an Materialien gezeigt. Traditionelles Handwerk präsentiert sich in modernem Gewand. Der Phantasie sind dabei keine Grenzen gesetzt.

Fliegerbahn und Fassanstich

Kichweih – mit Festzelt, Fahrgeschäften und Livemusik – wird am Wochenende in Hasborn-Dautweiler gefeiert. Los geht es am Samstag gegen 19.30 Uhr mit dem traditionellen Fassanstich auf dem Kirmesplatz, anschließend gibt es ab 20 Uhr Livemusik im Festzelt mit Duwe`s House Band. Das Kirmestreiben am Sonntag beginnt um 14 Uhr, ab 17 Uhr steht eine Zaubershow mit Martin Mathias auf dem Programm. Der Kirmesmontag startet mit einem Gottesdienst im Festzelt (10 Uhr), den anschließenden Frühschoppen organisieren Männergesangverein, Musikverein und Alphornbläser. Ab 18 Uhr spielt die Band Grazy im Festzelt. Am Dienstag ist Familientag, die Fahrgeschäfte öffnen um 14 Uhr.

Qi-Gong auf dem Herzweg

Zur Wanderung mit Qi-Gong-Elementen laden die Gemeinde und der Kneipp-Verein Tholey auf den Herzweg am Schaumberg ein. Und zwar an diesem Freitag, 26. August. An mehreren Stationen werden im Laufe der Wanderung verschiedene Meditations- und Bewegungselemente des Qi Gongs ausgeübt, die zur Kultivierung von Körper und Geist beitragen sollen. Dabei werden während der Tour, die von Vera Lauck-Schneider, Lehrerin für Taiji und Qi Gong, geleitet wird, die 18 Gesundheitsübungen nach Quinshan Liu praktiziert. Anmeldung ist erforderlich an touristik@tholey.de oder telefonisch an (0 68 53) 5 08 66. Kosten: fünf Euro (für Mitglieder des Kneipp-Vereins kostenlos).

Wahl der Miss Schlepper

Traktoren, Zugmaschinen und Landmaschinen bis Baujahr 1980 sind am Wochenende auf dem Gelände der Natur-und Freizeitanlage Reihersrech (Buchfestplatz) in Dörrenbach zu bestaunen. Los geht es am Freitag, 26. August, wenn ab 16 Uhr die ersten Schlepper erwartet werden. Ab 18 Uhr ist ein gemütliches Beisammensein geplant. Das eigentliche Treffen wird dann am Samstag mit dem offiziellen Fassanstich um 18 Uhr eröffnet. Ab 20 Uhr spielt die Country- und Line-Dance-Band Lousiana und die Wahl zur Miss Schlepper 2022 steht an. Der Sonntag startet um 10 Uhr mit einem Gottesdienst, es schließen sich Frühschoppen, Mittagessen und Kaffee-und-Kuchen an. Ab 16 Uhr ist Preisverleihung.

Bio-Hoffest