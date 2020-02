Pauschale von 50 Euro : Tierärzte berechnen ab sofort Notdienstgebühr

St. Wendel Tierarztbesuche zu Notdienstzeiten werden teurer. Laut eines neuen Paragrafen in der Gebührenordnung für Tierärzte (GOT) muss ein Tierarzt eine Pauschale von 50 Euro (plus Mehrwertsteuer) berechnen.



