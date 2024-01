Ein Einsatz-Bericht aus Niedersachsen THWler helfen beim Kampf gegen die Fluten

Der Regen kennt kein Erbarmen. In ganz Deutschland schüttet es Ende des vergangenen Jahres beinahe ununterbrochen wie aus Eimern. Besonders hart trifft es den Norden der Republik. In Niedersachsen verwandeln sich schmale Bäche in Flüsse, auf Wiesen bilden sich großflächige Seen und Dämme drohen unter dem Druck des Wassers zu brechen. Die Einsatzkräfte vor Ort geraten mehr und mehr an ihre Grenzen. „An Heiligabend hieß es, dass sie vielleicht unsere Unterstützung brauchen“, erzählt Luca Wirbel, der im Technischen Hilfswerk (THW) Theley aktiv ist. Nur drei Tage später rückt er in das Überschwemmungsgebiet aus – gemeinsam mit 50 weiteren THWlern aus dem ganzen Saarland.