THW St. Wendel informiert Sie müssen Zuggerät und Spreizer bedienen

Der THW-Ortsverband (OV) St. Wendel hat dieser Tage die Abschlussprüfung der Grundausbildung abgenommen. 31 Helferanwärterinnen und -anwärter haben ihre Grundausbildung erfolgreich abschließen und so den Eintritt in den aktiven THW-Dienst markieren können, wie es in einer Pressemitteilung des THW weiter heißt. Bei der Urkundenübergabe konnte Prüfungsleiter Werner Roth allen neuen aktiven THW Helferinnen und Helfern zur bestandenen Prüfung gratulieren. Geprüft wurden Helferanwärter aus sechs THW-Ortsverbänden (Dillingen, Nohfelden, Perl-Obermosel, Saarlouis, Saarwellingen und Wadern).