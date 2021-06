Fahrzeugbeschaffungsprogramm : Mehr als 618 000 Euro fürs THW im St. Wendeler Land

St Wendel Mit dem Geld vom Bund werden Fahrzeuge angeschafft.

Das vom Bundesinnenministerium angestoßene Fahrzeugbeschaffungsprogramm für das Technische Hilfswerk trägt nun Früchte. Dazu erklärt die stellvertretende Vorsitzende der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Nadine Schön: „Im Laufe der Pandemie haben wir noch einmal ganz deutlich den Nachholbedarf in vielen Bereichen des Staates gespürt – auch beim Bevölkerungsschutz. Grundlage für einen funktionierenden Bevölkerungsschutz ist die technische Ausstattung der Helfer, die sich im Katastrophenschutz engagieren.“ Das Programm leiste dazu einen wichtigen Beitrag. Alleine in diesem Jahr werden mehr als 1000 Fahrzeuge in die Ortsverbände geliefert. „Für meinen Wahlkreis bedeutet das eine Unterstützung des Bundes in Höhe von rund 730 000 Euro für insgesamt elf Fahrzeuge des THW. Die Ortsvereine im Landkreis St. Wendel erhalten davon 618 000 Euro, der Ortsverein Heusweiler 112 000 Euro“, erläutert Schön weiter.