Erkenntnisse über Hitzeeinfluss und Starkregen gewonnen : THW Theley testet Pegelsensoren

Theley Zusammenarbeit mit dem Umwelt-Campus. Ergebnisse lieferten bereits Verbesserungsmöglichkeiten.

Die am Umwelt-Campus Birkenfeld entwickelten Pegelsensoren, welche auf Basis von Lora-Wan Daten übertragen, wurden vom Technischen Hilfswerk (THW) Theley einem Feldtest unterzogen. Dieser startete Mitte Juli am Weiher des THW in Theley. Wie eine Sprecherin berichtet, half ein Student des Campus bei der Installation. In der Folge wurden die Sensoren über mehrere Wochen beobachtet und die Ergebnisse gemeinsam mit dem Umwelt-Campus ausgewertet. „Aus den Ergebnissen konnten bereits Verbesserungspotenziale für den Aufbau und die Hard- und Software der Pegelmesser ermittelt werden“, so die Sprecherin. Außerdem brachte die Testphase aufgrund der extremen Wetterbedingungen Erkenntnisse in Sachen Hitzeeinwirkung.