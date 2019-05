Blaulicht : 100 Heuballen standen in Flammen

In der Gemeinde Tholey brannten gleich an zwei Stellen Heuballen. Foto: Dirk Schäfer/Feuerwehr

Gemeinde Tholey In der Nacht zu Dienstag rückte die Feuerwehr gleich zwei Mal in der Gemeinde Tholey aus. Brandursache ist unklar. Die Polizei ermittelt.

Von Melanie Mai

Eine unklare Brandmeldung hat die Leitstelle auf dem Saarbrücker Winterberg gegen Mitternacht am frühen Dienstag erreicht. Gemeldet wurde ein Feuerschein im Bereich eines Aussiedlerhofes in Sotzweiler. Nach kurzer Zeit rückten die ersten Einsatzkräfte zur Erkundung aus. Der Feuerschein bestätigte sich. In der Verlängerung der Straße In der Au, welche zu einem rund einen Kilometer außerhalb der Ortslage gelegenen Bauernhof führt, waren etwa 50 Meter von den Gebäuden entfernt rund 40 Rundballen Heu in Brand geraten, berichtet ein Sprecher der Feuerwehr.

Um ausreichend Löschwasser zur Verfügung zu haben, wurden die Tanklöschfahrzeuge aus Hasborn-Dautweiler und Tholey sowie der Einsatzleitwagen aus Theley hinzualarmiert. Im Pendelverkehr wurde das Löschmittel zur Einsatzstelle transportiert. Gegen 3.30 Uhr war der Brand so weit unter Kontrolle gebracht, dass diese Löschbezirke wieder einrücken und lediglich eine Brandwache vor Ort verbleiben konnte. Der Einsatz in Sotzweiler war gegen 5.30 Uhr beendet.

Jedoch kurze Zeit später, um 4.45 Uhr, wurde der Löschbezirk Theley zu einem unklaren Feuerschein im Bereich eines Aussiedlerhofes in der Verlängerung der Schaumbergstraße alarmiert. Beim Eintreffen an der Einsatzstelle standen rund 60 Rundballen, welche auf einer Wiesenfläche in unmittelbarer Nähe zu einem bewaldeten Bereich lagerten, in Brand. Auch hier wurde, wie zuvor in Sotzweiler, ein Pendelverkehr mit Tanklöschfahrzeugen zur Sicherstellung der Wasserversorgung eingerichtet. Hierzu kamen erneut die Tanklöschfahrzeuge aus Hasborn-Dautweiler und Tholey zum Einsatz.

Die Einsatzkräfte in Theley rückten gegen 8.30 Uhr wieder ab. Allerdings wird das Brandgut in regelmäßigen Abständen erneut kontrolliert. In beiden Fällen wurden auch Radlader und Traktoren zum Auseinanderziehen des Brandgutes eingesetzt. Verletzt wurde niemand.

Der Kriminaldienst hat die Brandursachenermittlung aufgenommen.

In Sotzweiler begann der Einsatz für die Feuerwehr. Foto: Dirk Schäfer/Feuerwehr