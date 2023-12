„Sissi sollte eingeschläfert werden“ Adventszeit im Tholeyer Kloster: Schäferhündin Sissi ist der heimliche Star

Tholey · Die Schäferhündin lebt seit Sommer bei den Tholeyer Mönchen und ist bei allen beliebt. In der Zeit vor Weihnachten stehen Konzerte in der Kirche an und der Klosterladen öffnet.

14.12.2023 , 18:00 Uhr

Pater Wendelinus und Bruder Clemens (rechts) mit Schäferhündin Sissi. Foto: Evelyn Schneider

Zwischen besinnlicher Einkehr, Konzerten und dem Klosterladen verbringen die Mönche der Tholeyer Abtei die Adventszeit. Erstmals wird ihnen während der Festtage ein neuer Mitbewohner oder besser gesagt, eine neue Mitbewohnerin Gesellschaft leisten. Denn seit Sommer lebt Schäferhündin Sissi im Konvent.