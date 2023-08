Erfolgsgeschichte nach der Wiedereröffnung Schaumbergturm feiert zehnten Geburtstag

Er krönt den Berg, dessen Namen er trägt, bietet einen herrlichen Ausblick, ist Anziehungspunkt für Touristen und Einheimische gleichermaßen, bedeutet für so manches Paar den Ort, an dem es seinen Bund besiegelte: Die Rede ist vom Schaumbergturm. Seit 22. Juli kann dieser wieder Besucher empfangen. Nach einem Blitzeinschlag im Mai 2022 musste der touristische Anziehungspunkt in der Gemeinde Tholey für mehr als ein Jahr geschlossen bleiben. Nicht der erste Dornröschenschlaf des in den 1970er Jahren erbauten Turms. Denn in den 2000er Jahren war er gut sechs Jahre lang nicht für Gäste zugänglich. 2007 musste die Gemeinde das Wahrzeichen schließen, da es den modernen Brandschutz-Anforderungen nicht mehr genügte. Es begann ein langes Ringen um Zuschüsse. Denn neben der Sanierung des Turms für allein 4,1 Millionen Euro, wollte der damalige Bürgermeister Hermann Josef Schmidt (CDU) auch das Plateau neu gestalten – unter anderem mit Spielplatz und Gastronomie. „Ich bin froh über die mutige Entscheidung meines Vorgängers damals“, sagt der aktuelle Amtsinhaber Andreas Maldener (CDU) im SZ-Gespräch. Der Schaumbergturm samt Umfeld sei eine Erfolgsgeschichte. Die ihren Anfang vor ziemlich genau zehn Jahren nahm. Denn nach dreijähriger Sanierung, die im Juli 2010 begonnen hatte, konnte der Schaumbergturm Anfang August 2013 feierlich wiedereröffnet werden.