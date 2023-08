Wiedereröffnung 2013 Der sanierte Schaumbergturm in Tholey feiert zehnten Geburtstag

Er krönt den Berg, dessen Namen er trägt, bietet einen herrlichen Ausblick, ist Anziehungspunkt für Touristen und Einheimische gleichermaßen, bedeutet für so manches Paar den Ort, an dem es seinen Bund besiegelte: Die Rede ist vom Schaumbergturm. Seit 22. Juli kann dieser wieder Besucher empfangen. Nach einem Blitzeinschlag im Mai 2022 musste der touristische Anziehungspunkt in der Gemeinde Tholey für mehr als ein Jahr geschlossen bleiben. Nicht der erste Dornröschenschlaf des in den 1970er Jahren erbauten Turms. Denn in den 2000er Jahren war er gut sechs Jahre lang nicht für Gäste zugänglich.