Wunschbaum-Aktion in Tholey : Damit arme Kinder zu Weihnachten beschenkt werden

Tholey Familienberatungszentrum und Tholeys Bürgermeister Hermann Josef Schmidt wollen auch in Zeiten von Corona die Wunschbaum-Aktion starten.

Wegen der Corona-Pandemie wird es einen Weihnachtswunschbaum wie in den Vorjahren in diesem Advent im Tholeyer Familienberatungszentrum (FBZ) nicht geben können. Dennoch wollen das FBZ und Tholeys Bürgermeister Hermann Josef Schmidt (CDU) bedürftigen Kindern und Jugendlichen aus der Gemeinde kleine Weihnachtswünsche erfüllen. Aufgrund der schwierigen Zeit sei es der Gemeinde und dem FBZ ein großes Anliegen, die Weihnachtswunschbaum-Aktion auch in diesem Corona-Jahr fortzuführen und die gute Tradition für die Kinder und Familien aufrechtzuerhalten.

In den nächsten Tagen können Kinder aus bedürftigen Familien ihre Wunschzettel mit je einem kleinen Weihnachtswunsch in Höhe von etwa 20 Euro im FBZ in Tholey abgeben. „Manche Kinder schreiben sogar Briefe oder Gedichte dazu“, berichtet die Erzieherin. Auf den Moment, wenn die Kinder mit strahlenden Augen ihre Geschenke unter dem Weihnachtsbaum im FBZ in Empfang nehmen, muss das Team in diesem Jahr verzichten. „Es ist schade, dass es wegen der aktuellen Beschränkungen den schönen Termin nun nicht geben kann“, bedauert Brill. Doch jedes Kind werde sein Geschenk vor Heiligabend erhalten. „Wir richten einen Bringservice ein und stellen die Päckchen in der Gemeinde zu. Ja, in diesem Jahr ist vieles anders als gewohnt“, erklärt sie. Einen eventuellen Überschuss aus der Aktion kommt der Arbeit in der sozialen Gruppe des Familienberatungszentrums zugute.