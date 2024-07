Freizeit und Kultur Junge Künstler auf Goethes Spuren

Kunst und Literatur liegen nah beieinander und haben viel gemeinsam. Kreativität und Sichtbarmachen von Vorstellungen sind beiden Gattungen zu eigen. Das dachte sich auch die Gemeinde Tholey und hat erstmals in der Geschichte des Wortsegelwettbewerbs eine Ausstellung konzipiert. Künstlerinnen der Gemeinde Tholey waren aufgerufen, zum Goethe-Thema des diesjährigen Wettbewerbes einen künstlerischen Beitrag beizusteuern. Das Ergebnis ist aktuell im Kleintierstall der Johann-Adams-Mühle in Theley zu sehen. Hier werden die Werke der Künstlerinnen Jutta Bourger, Doris Marmit, Elfie Pazen und Gitti Roßfeld ausgestellt in Ergänzung zu den prämierten Gedichten des Wortsegelwettbewerbes 2024.