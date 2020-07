Fiktionale Mykologie auf Reisen : Interaktive Wanderung im Zeichen der Pilze

Theley Auf Einladung der Gemeinde Tholey hat Fotokünstler Volker Schütz kunstvoll gestaltete Pilzobjekte jenseits des Offizierspfades versteckt. Die sollen Wanderer jetzt suchen und ablichten.

Augen auf, wer in diesen Tagen bei Theley zwischen der Johann-Adams-Mühle und dem Hofgut Imsbach auf der Tafel-Tour Offizierspfad wandert. Denn hier gibt es nicht nur die Schönheit der Natur zu entdecken. Auch kleine Kunstobjekte in Form eines Pilzes haben hier ihren Platz gefunden – wenngleich ein Stückchen abseits des Weges. Auf Einladung der Gemeinde Tholey hat der Saarbrücker Experimentalfilmer und Fotokünstler Volker Schütz ein gutes Dutzend kunstvoll gestalteter Pilzobjekte jenseits des Weges versteckt. Das Motto der Aktion lautet „Interaktive Social Media-Wanderung – Fiktionale Mykologie auf Reisen“.

Mykologie ist die Wissenschaft der Pilzen. Damit kennt sich der passionierte Pilzsammler Schütz bestens aus. Seine Pilzobjekte sind dem natürlichen Vorbild nachempfunden. Der Künstler hat Fotografien seiner ersten Pilzaktion am Saarbrücker Kaninchenberg vergrößert auf witterungsbeständigem Papier ausgedruckt und auf festen Karton gezogen. An Rundhölzern befestigt hat er die Pilze dann im Theleyer Gehölz versteckt.

Leisen Schrittes bewegt sich der Künstler über den Offizierspfad, ruhig als wolle er die wohltuende Ruhe in dieser Naturoase nicht stören. Die Standort für seine Pilzobjekte wählt er spontan. Mal stehen sie vor einem grünen Farnfeld, mal auf einem moosbedeckten Baumstumpf. So wie Volker Schütz bei der Gestaltung seiner Pilzkreationen seiner Fantasie freien Lauf gelassen hat, so soll auch der Wanderer die Objekte entdecken. Zufällig im Vorbeigehen, in einem Überraschungsmoment, um dann innezuhalten, um seine Gedanken in die Pilzkunst zu projizieren. Wer dem ersten einen zweiten Blick folgen lässt, es wagt vom Weg abzukommen und nähertritt, entdeckt erst die ungewöhnliche Pilzkunst. So begegnet uns ein Fast-Food-Steinpilz oder ein hübscher Himberling.