Infrastruktur Vodafone nimmt neue Mobilfunkstation in Tholey in Betrieb

Bis Mitte 2024 wird Vodafone im Kreis St. Wendel weitere Mobilfunk-Bauprojekte realisieren, um Funklöcher zu schließen sowie die Breitband-Kapazitäten und Geschwindigkeiten zu steigern. Konkret wird Vodafone in den nächsten Monaten unter anderem einen neuen Standort in Nonnweiler in Betrieb nehmen und zwei bestehende Mobilfunkstationen in Nonnweiler und Marpingen erstmals mit der Breitbandtechnologie LTE ausstatten, um Funklöcher in der mobilen Breitbandversorgung zu beseitigen. Zudem werden zwei bestehende Standorte in Nonnweiler und Marpingen zu 5G-Stationen aufgewertet, in dem dort erstmals 5G-Technologie installiert wird.