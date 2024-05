Fußball-Verbandsliga Theley vergrößert St. Wendels Sorgen

350 Zuschauer lockte am Sonntag das Kreisderby der Fußball-Verbandsliga zwischen dem VfB Theley und dem abstiegsgefährdeten Aufsteiger FC Blau-Weiß St. Wendel an. Der VfB siegte am Ende mit 3:0. „Aber es war bis zum Schluss spannend, weil wir das zweite Tor zunächst nicht nachgelegt haben“, sagte Theleys Trainer Boris Becker. Sein Team war nach 20 Minuten durch Mike Bach mit 1:0 in Führung gegangen. St. Wendels Trainer Fundu Kamu bemängelte am Auftritt seiner Kicker: „Im Abstiegskampf war das von uns viel zu wenig.“