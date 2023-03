Polizei sucht Zeugen Einbrecher scheitern an Tür

Theley · In der Nacht auf Samstag wurde versucht in ein Geschäftshaus in der Leitzweilerstraße in Theley einzubrechen, wie die Polizei St. Wendel mitteilt. Die Beamten stellten fest, dass versucht wurde, die Tür brachial aufzuhebeln.

26.03.2023, 16:22 Uhr

Foto: dpa/Fabian Strauch