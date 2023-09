Unfall in Theley Auto fuhr auf Motorroller auf

Theley · Ein Motorrollerfahrer ist am Dienstag gegen 15.10 Uhr bei einem Unfall an der Einmündung Tholeyer Straße/Birkenfelder Straße in Theley verletzt worden. Nach Angaben der Polizei befuhr dieser Motorrollerfahrer die Tholeyer Straße und wollte auf die Birkenfelder Straße einbiegen.

08.09.2023, 11:10 Uhr

Foto: dpa/Stefan Puchner