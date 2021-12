Unfall bei Hasborn : Frau bei Unfall verletzt

Hasborn Zu einem Unfall ist es am Montag gegen 17.25 Uhr zwischen Hasborn und Theley gekommen.

Nach Angaben der Polizei befuhr eine Auto-Fahrerin die L 323 von der Theeltalstraße kommend in Richtung Theley. An der Einmündung der L 323/L 324 musste sie verkehrsbedingt anhalten. Ein nachfolgender Pkw-Fahrer bemerkte dies zu spät und fuhr auf das anhaltende Fahrzeug auf. Eine Verkehrsteilnehmerin wurde verletzt und ins Krankenhaus gebracht. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden. Wegen dieses Verkehrsunfalls kam es kurzfristig zu Verkehrsbehinderungen.